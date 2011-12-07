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Сельхозпроизводители РТ получили 3,4 млрд рублей субсидий в 2020 году

Аграрии получали господдержку за счет республиканских программ и по софинансируемым статьям.

Сельхозпроизводители Татарстана в 2020 году получили 3,4 млн рублей господдержки, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«До сельхозпроизводителей доведены средства государственной поддержки как за счет республиканских программ — 1,7 млрд рублей, так и по софинансируемым статьям — 1,7 млрд рублей», — уточнил он.

По словам Хабипова, субсидии позволили провести известкование кислых почв на площади 87 тыс. га, а также  гидромелиоративные и культуртехнические работы.

Также в прошлом году было установлено «107 растворных узлов вместо пяти запланированных, заложено 74 га многолетних насаждений и введено в эксплуатацию 1 млн 221 тыс. га мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции».

Кроме того, под урожай текущего года были посеяны озимые культуры на площади 552 тыс. га. Около 17% (94 тыс. га) из этих площадей застрахованы благодаря мерам господдержки. 

КВ
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