Сельхозпроизводители РТ получили 3,4 млрд рублей субсидий в 2020 году

Сельхозпроизводители Татарстана в 2020 году получили 3,4 млн рублей господдержки, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«До сельхозпроизводителей доведены средства государственной поддержки как за счет республиканских программ — 1,7 млрд рублей, так и по софинансируемым статьям — 1,7 млрд рублей», — уточнил он.

По словам Хабипова, субсидии позволили провести известкование кислых почв на площади 87 тыс. га, а также гидромелиоративные и культуртехнические работы.

Также в прошлом году было установлено «107 растворных узлов вместо пяти запланированных, заложено 74 га многолетних насаждений и введено в эксплуатацию 1 млн 221 тыс. га мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции».

Кроме того, под урожай текущего года были посеяны озимые культуры на площади 552 тыс. га. Около 17% (94 тыс. га) из этих площадей застрахованы благодаря мерам господдержки.