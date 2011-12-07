Сколько средств отняла пандемия у бюджета Казани

Поступающие доходы позволяли полностью выполнять все взятые социальные обязательства перед населением города и развивать инфраструктуру Казани. Не предвещал тревоги и 2020 год. Бюджет Казани на 2020-й формировался традиционно — исходя из прогноза стабильного социально-экономического развития и без учета влияния кризисных ситуаций.

Но нежданно нагрянувшая коронавирусная инфекция спутала все планы работы отлаженного финансового инструмента мегаполиса. Об этих финансово-экономических «качелях» Казани в 2020 году подробно доложил в ходе минувшего «делового понедельника» начальник городского финансового управления Ирек Мухаметшин.

Закрытые кафе принесли убытки казне города в 200 млн рублей

Режим самоизоляции, введенный в Татарстане в марте 2020 года, резко пошатнул всю финансовую систему города. В течение трех месяцев — в марте, апреле и мае — бюджет Казани недополучил ожидаемых 930 млн рублей поступлений. Это стало результатом в том числе и того, что резко упали налоговые отчисления предприятий малого и среднего бизнеса — закрывшихся ресторанов, кафе, других субъектов МСБ. От предприятий малого бизнеса, вынужденно прекративших работу, бюджет Казани недополучил 150 млн рублей налогов, от предприятий среднего бизнеса — 51 млн рублей. Лишь к августу-сентябрю прошлого года ситуация начала стабилизироваться, и казна города все же получила необходимые суммы в виде налогов вновь приступивших к обычной работе предприятий всех уровней. Это позволило выполнить намеченные социальные программы. Однако вместе с тем пришлось пересмотреть, уточнить и оптимизировать программу по ремонту, реконструкции парков, общественных пространств города, других объектов, что дало экономию в расходовании муниципальных средств.

И все же по итогам финансового 2020 года в целом можно отметить положительную динамику. Исполнение бюджета по доходам составило 29 млрд 51 млн рублей, что на 4 млрд рублей превысило плановый показатель.

Доходы упали, расходы сократили

Однако первые два карантинных месяца прошлого года заставили поначалу заметно озаботиться власти города: доходы Казани просели почти на треть!

— Налоговые и неналоговые доходы бюджета Казани в первом квартале 2020 года поступили в объеме 3 млрд 563 млн рублей с ростом к уровню соответствующего периода 2019 года на 3%, или на 99 млн рублей. Однако уже в конце первого квартала на исполнении бюджета начало сказываться распространение коронавирусной инфекции, которая оказала большое влияние как на экономику страны в целом, так и Республики Татарстан и Казани, — отметил начальник городского финансового управления Ирек Мухаметшин.

Дальше — больше, нарастали как снежный ком финансовые потери города. С 30 марта 2020 года на территории России был введен режим полной самоизоляции, что привело к отмене всех городских мероприятий и практически двухмесячной приостановке деятельности субъектов малого предпринимательства и двухнедельной — крупных промышленных предприятий. Это сразу же отразилось на объемах налоговых и неналоговых доходов. В целом за квартал недобор составил 930 млн рублей.

Во втором квартале значительно снизился объем налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства, на бизнесе которых в большей степени отразились принятые ограничительные меры. Наибольшая доля в сумме недобора пришлась на упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), по которым недобор составил 150 млн рублей и 81 млн рублей соответственно.

Снижение наблюдалось и по неналоговым доходам. Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики стала сфера наружной рекламы. Для представителей рекламного бизнеса город предоставил отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В связи с этим во втором квартале платежи по рекламе в бюджет города не поступили.

Учитывая низкое поступление доходов, в апреле приоритетной задачей стало обеспечение источниками финансирования первоочередных социально значимых расходов: заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Чтобы не допустить снижения финансирования социальных расходов, исполком Казани разработал план оптимизации по сокращению расходов на общую сумму 1 млрд 369 млн рублей. В том числе был уменьшен объем расходов по содержанию объектов благоустройства, отложены планы по ремонту отдельных городских объектов, а также сокращены непервоочередные расходы.

Поддержка предпринимателей помогла увеличить доходы в бюджет

Тем не менее, несмотря на сложность исполнения бюджета, в Казани разработали меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В их числе такие, как бесплатное размещение летних веранд при стационарных объектах общественного питания, ввели мораторий на штрафы предпринимателям по нарушениям правил благоустройства, не несущих риски для жизни и здоровья граждан, отсрочили арендные платежи по муниципальному имуществу и по всем договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, увеличили время бесплатного пользования муниципальными парковками.

Все эти принятые меры позволили в третьем квартале 2020 года в связи с отменой режима самоизоляции постепенно выровнять ситуацию с поступлением доходов — они поступили уже на уровне 2019 года. Положительная динамика наметилась по таким доходным источникам, как НДФЛ, УСН и земельный налог. А в четвертом квартале 2020 года удалось достичь роста бюджета города на 20%.

И уже к завершению четвертого квартала платежи полностью восстановились и превысили уровень 2019 года по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц, УСН, земельному налогу, платежам по аренде земли, плате за снос зеленых насаждений.

Социальные обязательства перед горожанами выполнены

В целом по итогам года исполнение бюджета по доходам составило 29 млрд 51 млн рублей, план перевыполнен на 4 млрд 87 млн рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 695 млн рублей.

Исполнение расходной части бюджета города за 2020 год составило 28 млрд 165,7 млн рублей, что на 3 млрд 202 млн рублей больше утвержденного плана.

— С точки зрения выполнения бюджета прошлый год был абсолютно уникальным. Мы очень тяжело начали — недобор по выпадающим доходам составлял 2,5 млрд рублей. Поэтому провели оптимизацию, которая дала свои результаты. Также поддержал республиканский бюджет — городу плюсом были выделены трансферты на 3 млрд рублей. Кроме того, к концу года мы все-таки вышли в плюс по налоговым доходам и смогли в полном объеме выполнить все свои социальные обязательства, — подвел итоги финансового года в условиях ковида глава Казани Ильсур Метшин.