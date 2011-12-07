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Татарстанцев приглашают прослушать вебинар по изменениям налогового законодательства

Участников узнают нововведения и особенности применения патентной системы налогообложения.

Татарстанцев приглашают прослушать вебинар по изменениям налогового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ. 

На нем налогоплательщики узнают об изменениях в налоговом законодательстве, вступившие в силу в этом году, а также об особенностях применения патентной системы налогообложения и заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

Мероприятие состоится 11 февраля 2021 года в 13:00. Записаться на бесплатный вебинар и задать вопросы начальнику отдела налогообложения юридических лиц Эльмире Хамидуллиной и начальнику отдела камерального контроля Гузяль Ариковой можно будет предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

КВ
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