Татарстанцев приглашают прослушать вебинар по изменениям налогового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

На нем налогоплательщики узнают об изменениях в налоговом законодательстве, вступившие в силу в этом году, а также об особенностях применения патентной системы налогообложения и заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

Мероприятие состоится 11 февраля 2021 года в 13:00. Записаться на бесплатный вебинар и задать вопросы начальнику отдела налогообложения юридических лиц Эльмире Хамидуллиной и начальнику отдела камерального контроля Гузяль Ариковой можно будет предварительно зарегистрировавшись по ссылке.