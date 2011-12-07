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Темляков предложил выделить дотации перевозчикам за неоплаченный проезд несовершеннолетних пассажиров

В законе необходимо прописать все юридические нормы, отметил глава ассоциации.

Глава Ассоциации АПТ РТ Сергей Темляков предложил выделить из федерального бюджета дотации перевозчикам за неоплаченный проезд несовершеннолетних пассажиров.

Прокомментировав запрет высадки из автобусов пассажиров без билета младше 16 лет, Темляков отметил, что закон необходим. Однако, в нем необходимо прописать все юридические нормы.

Кроме того, поскольку понять сколько лет ребенку на вид невозможно, а высаживать несовершеннолетнего так же благоприятным вариантом не представляется, спикер предложил оплачивать поездки таких пассажиров из федерального бюджета.

КВ
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