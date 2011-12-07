В Казани наградили победителя конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию - 2020»

По результатам проведения регионального конкурса победителем в категории «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников» стало ИП Евгения Александровича Герасимова.

Лучший страхователь 2020 года был награжден почетным дипломом, подписанным управляющим Отделением ПФР по РТ.

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, участниками конкурса были юридические лица и индивидуальные предприниматели, своевременно и качественно представляющие отчетность по страховым взносам и документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета.

Для участия в конкурсе необходимо было соответствовать ряду критериев: своевременное и качественное представление отчетности, необходимой для формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде; отсутствие недоимки по страховым взносам, пени и штрафам за период до 2017 года; своевременное и качественное представление индивидуальных сведений со стажем на соответствующих видах работ; эффективное взаимодействие со страхователями по получению согласия на назначение пенсии по данным персонифицированного учета или документов, необходимых для корректировки индивидуального лицевого счета, в электронной форме для проведения заблаговременной работы и др. Кроме этого, не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.