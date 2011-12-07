В Казани зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане зарегистрировали 79 новых случаев заражения COVID-19, 52 из которых — в Казани, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 77 — контактные. 26 человек госпитализировано, 53 получают лечение на дому» — отметили в штабе.

Среди заболевших: семь человек — представители возрастной категории от 18 до 30 лет, по 21 человеку — из категорий от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет, 20 человек — из категории от 60 до 70 лет, по пять человек — из категорий от 70 до 80 лет и от 80 до 90 лет.

Большая часть заболевших — в Казани (52 случая), Зеленодольском районе (6) в Набережных Челнах и Буинском районе (по 4). Еще в восьми районах от одного до трех случаев заражения коронавирусом.

Всего, по данным на 10 февраля, в Татарстане зарегистрировано 16 879 случаев COVID-19, из них 13 427 случаев завершились выздоровлением (+118 за сутки). Провакцинировано 27 118 татарстанцев (+3 118 за сутки), вторую дозу получили 5 472 человека.