Жители Авиастроительного района Казани почти на сутки останутся без воды

Ряд домов в Авиастроительном районе Казани почти на сутки останется без воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, водоснабжения не будет с 9.00 11 февраля до 6.00 12 февраля в домах № 12/8 по улице Белинского, № 15/12 по улице Индустриальная, № 15 по улице Лядова, № 8 и 10/2 по улице Тимирязева, а также № 2/10, 8/12, 9, 10, 12/15, 35а по улице Челюскина.

Причиной временных неудобств стали работы по подключению водопровода на участке.

Жителей перечисленных домов просят заранее запастись водой. МУП «Водоканал» разместит автоцистерны согласно поступающим заявкам по телефону: 8 (843) 231-62-60.