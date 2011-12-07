Зяббаров похвалил Атнинский, Тукаевский и Сабинский районы РТ за хорошие показатели в сельском хозяйстве

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров озвучил результат рейтинга районов республики по уровню развития сельскохозяйственной отрасли за прошлый год.

На итоговом заседании коллегии ведомства Зяббаров отметил, что одни районы улучшили свои показатели в сельском хозяйстве, другие, напротив, расслабились и опустились в рейтинге на несколько строк ниже, а некоторые «занимают аутсайдерскую позицию и не предпринимают решительных шагов к изменению ситуации».

В последнем речь идет о Верхнеуслонском, Агрызском, Новошешминском и Альметьевском районах РТ. По словам министра, они уже на протяжении трех лет находятся без изменений на последних позициях.

А вот Атнинский, Тукаевский и Сабинский районы РТ в 2020 году традиционно удерживали лидирующие позиции. Также к ним, поднявшись на семь позиций к уровню прошлого года, присоединились Балтасинский, Арский и Мензелинский районы.

При этом спикер предупредил глав Лаишевского и Пестречинского районов республики. Он заметил, что сейчас они «ослабили позиции и такими темпами рискуют перейти в красную зону». А находятся в ней уже Нурлатский, Азнакаевский и Лениногорский районы.

О не полной мере использования своих резервов Зяббаров сообщил, указав на Черемшанский, Спасский, Бавлинский и Рыбно-Слободский районы. После он подытожил, что главам муниципалитетов совместно с начальниками управлений сельского хозяйства необходимо «выстроить системную работу с каждым проблемным хозяйством и активнее привлекать инвесторов».