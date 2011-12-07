85 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в республике

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 10.05.2020 10:40 часов дня зарегистрировано 209 688 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, 4 случая в ресрублике завозные, остальные 81 человек имели близкий контакт с больными. На данный момент 38 пациентов доставили в больницу, остальные 47 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 447 человек, 107 из них выписались за прошедшие сутки.

Всего в республике зафиксировано 1 671 заболевших COVID-19 татарстанцев. Прирост за последние сутки составил 85 новых случаев. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 34 случая заболевания коронавирусом. В Набережных Челнах – 25. В Нижнекамском районе – 11. По двое в Высокогорском и Елабужском районах. По одному из Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Буинского, Дрожжановского, Зеленодольского, Менделеевского, Сармановского и Тукаевского районов.