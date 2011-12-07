«Белавиа» отменила рейсы из Минска до конца сезона

Белорусская авиакомпания «Белавиа» на своей официальной странице в Instagram сообщила о отмене рейсов из Минска в Казань до 24 октября текущего года.

В сообщении авиакомпании сказано, что рейсы будут отменены из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород до конца сезона.

Чтобы оформить возврат денег за ранее купленные билеты, сотрудники компании просят обратиться по месту их приобретения. Если билет был куплен на сайте, то необходимо следовать инструкциям, опубликованным на Belavia.by.