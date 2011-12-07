Новоиспеченные офицеры Казанского танкового училища получили диплом досрочно

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Досрочный выпуск лейтенантов состоялся в Высшем танковом командном ордена Жукова Краснознамённом училище Казани.
Диплом об окончании КВТКУ получил 141 новоиспеченный офицер. Досрочное завершение учебного года связано с решением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на фоне пандемии коронавируса. Обычно выпуск офицеров проходит в Казани в конце июня.
По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в торжественной церемонии участие принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.