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Новоиспеченные офицеры Казанского танкового училища получили диплом досрочно

Диплом об окончании КВТКУ получил 141 новоиспеченный офицер.

Досрочный выпуск лейтенантов состоялся в Высшем танковом командном ордена Жукова Краснознамённом училище Казани.

Диплом об окончании КВТКУ получил 141 новоиспеченный офицер. Досрочное завершение учебного года связано с решением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на фоне пандемии коронавируса. Обычно выпуск офицеров проходит в Казани в конце июня.

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в торжественной церемонии участие принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. 

КВ
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