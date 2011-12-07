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ОГЭ для 9-х классов могут отменить при ухудшении эпидемиологической ситуации

Минпросвещения рассматривает варианты аттестации учеников по текущим оценкам.

Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко объявил о возможной отмене экзаменов для девятиклассников при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, такие варианты рассматриваются только при очень неблагоприятном развитии ситуации. Следующий учебный год должен начаться стандартно – 1 сентября в очном формате, поскольку живое общение с учителем, другими учениками невозможно заменить ничем и никогда.

Сокращать учителей и переводить всех на дистанционное обучение пока министерство просвещения не собирается, ибо у 700 тысяч детей в России нет технической возможности для этого. Да и такой формат для государства обойдется дороже. 

КВ
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