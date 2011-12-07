Правительство РТ объявит об изменениях в режиме самоизоляции

Кабмин РТ проведет брифинг о планах поэтапного выхода из режима самоизоляции в республике.

Состоится брифинг в дистанционном режиме завтра, 11 мая. На нем обсудят как Татарстан будет выходить из режима самоизоляции. Резкой отмены всех ограничений не будет, но условия более свободного передвижения граждан и работы некоторых заведений и объектов в республике рассмотрят.

На данный момент 38 пациентов доставили в больницу, остальные 47 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни.

Также, «Казанские ведомости» сообщали о том, что заработает на первом этапе снятия ограничений. Планируется открытие небольших объектов торговли и услуг - салоны красоты, ателье, услуги быта, торговля непродовольственными товарами, магазины одежды и обуви.