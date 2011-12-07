Стало известно, что заработает на первом этапе снятия ограничений

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, какие отрасли на могут возобновить свою деятельность на первом этапе снятия ограничений.

По сообщению Руженцовой, первыми начать свою работу смогут магазины одежды и обуви. Но это при условии, что площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м, чтобы посетителям было возможно соблюдать дистанцию.

Также планируется открытие небольших объектов торговли и услуг — салоны красоты, ателье, услуги быта, торговля непродовольственными товарами.

На втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений заработают детские сады, на третьем — школы и вузы, театры, музеи, бассейны, спортзалы.