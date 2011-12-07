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В Канаде День Победы отметили автопробегом

Вячеслав Груздев, кандидат технических наук, работающий в Торонто, получил по электронной почте письмо от соотечественников, живущих в Канаде, с приглашением принять участие в автопробеге, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Флаги на машинах и портреты ветеранов внутри — на боковых стеклах. Наши деды взяли Берлин ради нашей свободы, так почтим их память, проехав по Торонто, не нарушая условий карантина», — говорилось в приглашении.

— 9 мая сложилась автоколонна, состоящая из более 15 машин. Автопробег стартовал ровно в 14 часов. С Российскими флагами и гудками наши соотечественники проехали по одной из главных улиц многомиллионного Торонто. Я подошел к одной из машин и спросил пассажиров, из России ли они? Молодые, радостные голоса ответили: «Конечно, из России! И это наш праздник!» 

Вернулся домой счастливый, вдохновленный, неся в руках российский триколор. Рассказал домашним, что и в Канаде живет Россия. И эта Россия помнит про подвиг наших отцов и дедов, и пронесет эту память в веках! И так мне стало тепло на душе в этот холодный, но радостный канадский день! — поделился впечатлениями Вячеслав Борисович.

КВ
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