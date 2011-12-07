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В МВД отказались от предложения ужесточить наказание за побои

Это изменение, по их мнению, является нецелесообразным.

МВД по РФ не поддержали предложение об ужесточении административной ответственности за побои. Об этом передает пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-центра, эти изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной. 

Там заявили, что декриминализация побоев в России признана оправданной. Другими словами, если раньше за побои могли возбудить уголовное дело, то теперь это правонарушение относится к административным. Это, по словам сотрудников МВД, позволило «высветить значительное число латентных деяний» и улучшить профилактику более тяжёлых бытовых преступлений. 

КВ
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