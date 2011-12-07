В МВД отказались от предложения ужесточить наказание за побои

МВД по РФ не поддержали предложение об ужесточении административной ответственности за побои. Об этом передает пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-центра, эти изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.

Там заявили, что декриминализация побоев в России признана оправданной. Другими словами, если раньше за побои могли возбудить уголовное дело, то теперь это правонарушение относится к административным. Это, по словам сотрудников МВД, позволило «высветить значительное число латентных деяний» и улучшить профилактику более тяжёлых бытовых преступлений.