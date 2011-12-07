Мэрия Казани: мусор на кладбище с могилами ветеранов ВОВ оставили посетители

В Казани жители города пожаловались на мусор, образовавшийся на кладбище с могилами ветеранов ВОВ. Захламления обнаружили на улице Сабан у храма Святых мучениц, пишет «Татарстан 24».

Как прокомментировали в мэрии Казани, территорию в рамках субботника уже очищали 23 апреля. Тогда все места захоронений были приведены в порядок. Поэтому скопление мусора могло появиться от самих посетителей, когда те в майские праздники посещали усопших родственников.

В результате территорию кладбища в администрации города пообещали привести в надлежащее состояние в ближайшие дни.