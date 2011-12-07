В Казани организуют большой семейный фестиваль «Рамадан Фест»

В Казани в день Ураза-байрам организуют большой семейный фестиваль «Рамадан Фест».

Праздник будет проходить 13 мая с 13:00 до 17:00 в парке им. Горького. Откроет его мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов ДУМ РТ. Пришедших ожидает развлекательная программа – площадку разделят на тематические зоны, где гости смогут прикоснуться к атмосфере прошлого, настоящего или будущего.

Также, по сообщению организаторов, в парке будут проходить исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное шоу, вело-шоу, мастер-классы по ШДМ-шарам, по росписи и кулинарному мастерству.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что татарстанцев на этой неделе ожидает еще один выходной день. 13 мая, день празднования Ураза-байрам, является нерабочим днем.