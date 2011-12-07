Врачи РТ подтвердили еще 34 случая заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 10 мая текущего года зарегистрировано 20 808 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 34 новых случая. Всего выздоровел 17 723 пациента, в том числе два за последние сутки. 19 человек госпитализированы, 15 получают лечение на дому.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.