125 ДТП с участием детей до 16 лет произошло в этом году на дорогах Татарстана.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение всех трех показателей, — отметил он в своем выступлении. — Количество ДТП снизилось на 70 фактов, погибших зарегистрировано на 3 детей меньше, раненых — на 67». По словам Бикмухаметова, вопрос профилактики детского травматизма по-прежнему приобретает актуальность летом, когда дети больше времени проводят на улице, их перевозят к местам отдыха и обратно.

Впрочем, несмотря на общее снижение, в 10 районах республики отмечен рост количества ДТП с участием детей. Это Аксубаевский, Алексеевский, Атнинский, Верхнеуслонский, Заинский, Кайбицкий, Пестречинчсий, Рыбнослободский, Черемшанский и Чистопольский районы.

Большая часть детей получают травмы, будучи пассажирами транспортных средств. Так, за 5 месяцев текущего года с участием детей-пассажиров зарегистрировано 71 ДТП, что составляет 57% от общего количества дорожных инцидентов, участниками которых становятся несовершеннолетние. В указанном количестве происшествий погибло 4 ребенка и 82 получили травмы различной степени тяжести.