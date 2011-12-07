Директор казанского котокафе: Поправки в Конституции РФ приведут к формированию ответственного отношения к животным у общества

Директор казанского котокафе Ольга Александрова поделилась своим мнением по отношению к изменениям в Основном законе РФ. Она считает, что это приведет к формированию ответственного отношения к животным у общества.

Александрова подчеркнула, что внесение поправок в 114 статью, согласно которой правительством РФ будут осуществляться направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны меры, приведут к воспитанию подрастающего поколения и формированию у них гуманного отношения к животным.

По ее словам, изменения в Конституции России станут верным шагом, поскольку «надо менять отношение к животным через воспитание, а не через наказание».