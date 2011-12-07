Казанский Кремль: Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет открыть в Татарстане все ТЦ

Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет разрешить работу всем торговым центрам республики, сообщили в пресс-службе президента РТ.

В ведомстве отметили, что открытие торговых объектов происходит поэтапно. Принимая решения, власти прежде всего руководствуются «безопасностью здоровья и жизни жителей республики» и ориентируются по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Дату открытия всех торговых центров республики в пресс-службе не уточнили.