Многодетные семьи приглашают на «Марафон талантов»

Всероссийский конкурс «Марафон талантов» — отличный шанс представителям многодетных семей заявить о себе, проявить свой творческий потенциал. Конкурс проводится по трем номинациям: хореография, вокал и художественное слово.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте конкурса.

Как сообщает портал многодетные-семьи.рф, первый этап «Марафона талантов» будет проведена дистанционно. Самые интересные, оригинальные семейные команды получат путевки на финал. Финал должен состояться в День матери, 17 ноября 2020 года, в Москве, на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Запланирована прямая трансляция праздничного мероприятия на одном из федеральных телеканалах.

Организатор «Марафона талантов» — Объединение многодетных семей Москвы, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.