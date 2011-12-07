Несоблюдение скоростного режима – основная причина ДТП, приводящая к травмам и гибели детей

«ДТП, в которых в автомобилях погибли несовершеннолетние татарстанцы, зарегистрированы в текущем году в Альметьевском, Муслюмовском, Пестречинском, Чистопольском районах. В 3 происшествиях виновниками стали водители, перевозившие детей в авто, — сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ, полковник полиции Дамир Бикмухаметов.

Так, 23 февраля текущего года на автодороге Казань-Шемордан девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2112 не выбрала скорость, не учла дорожно-метеорологические условия и выехала на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «Мерседес». В результате 8-летняя дочь водителя скончалась на месте происшествия. Ребенок перевозился на заднем сидении автомобиля без детского удерживающего устройства, был пристегнут только ремнем безопасности. Также в данном ДТП погибла мама ребенка. В том же авто находилась 9-летняя пассажирка, которая перевозилась с детским удерживающим устройством, и благодаря этому, она получила травмы, но осталась жива.

А 3 января этого года в Чистопольском районе водитель автомобиля «Шевроле», уходя от столкновения со встречным автомобилем, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода». В результате ДТП пассажир «Шевроле» — годовалый ребенок — скончался от травм в больнице.

«На данном примере хочу акцентировать внимание на халатном отношении к перевозу ребенка. Он перевозился в детском удерживающем устройстве, не закрепленном соответствующим образом. На месте ДТП погибли и родители ребенка — мама рядом с ним тоже не была пристегнута. Последствия могли быть гораздо печальнее. В Шкоде ехала семья из 4 человек, 2 из которых — дети. Благодаря их перевозке по правилам и пристегнутым родителям, никто не получил серьезных травм», — отметил сотрудник ГИБДД.