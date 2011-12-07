Нужно строже наказывать за нарушение чистоты

Как я радовался, когда у нас в Казани появились новые остановочные павильоны со старинными фотографиями и описанием достопримечательностей города на трех языках - русском, татарском и английском. Но радовался я недолго. Совсем скоро вандалы стали разбивать павильоны, марать стены различными надписями, клеить сомнительные объявления…

Недавно прошел пешком один квартал от ул. Московской до Саид-Галеева - рядом с вокзалом, можно сказать, вратами города. И обратил внимание на состояние остановок. Главное, есть в комитете по транспорту Казани специальная служба, следящая за их содержанием, но ведь ее сотрудники сегодня почистили павильон, а завтра опять кто-то наклеит листовку. Иначе как вандализмом это не назовешь! А полагающиеся за порчу остановок штрафы практически не применяются.

В 1969 - 1971 годах я служил в Германии в автобате, и мне приходилось много ездить по местным дорогам. Так там за порчу знаков дорожного движения и светофоров можно было получить до трех лет тюрьмы. Слышал, что в Китае автору не на месте наклеенной листовки блокируют телефон, выписывают большой штраф и предъявляют счет за очистку территории или здания. Так почему бы нашим депутатам гордумы или Госсовета не принять в срочном порядке постановление или закон о более суровом, чем штраф, наказании нарушителей чистоты в городе? Глядишь, вернувшиеся к нам гости смогут ходить по безупречно чистой Казани…

Фарул САТРУТДИНОВ