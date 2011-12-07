Руководителем Института истории им. Марджани стал Радик Салихов

Исполняющим обязанности руководителя Института истории им. Марджани назначен доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РТ Радик Салихов, сообщается на сайте института.

Новый директор был представлен на встрече управления института и структурных подразделений с первым заместителя главы минобрнауки РТ Ильсуром Хадиуллиным.

Салихов занимал должность замдиректора института с 2011 года.

Бывший директор института Рафаэль Хакимов займет должность научного руководителя.

Напомним, Хакимов возглавлял Институт истории им. Марджани с момента его основания в 1996 году.



