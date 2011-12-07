Руководителем Института истории им. Марджани стал Радик Салихов

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Исполняющим обязанности руководителя Института истории им. Марджани назначен доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РТ Радик Салихов, сообщается на сайте института.
Новый директор был представлен на встрече управления института и структурных подразделений с первым заместителя главы минобрнауки РТ Ильсуром Хадиуллиным.
Салихов занимал должность замдиректора института с 2011 года.
Бывший директор института Рафаэль Хакимов займет должность научного руководителя.
Напомним, Хакимов возглавлял Институт истории им. Марджани с момента его основания в 1996 году.