Сабинская Детская школа искусств получила музыкальные инструменты

10 гармоней, 3 саксофона, 2 валторны и звуковое оборудование получила Детская школа искусств в Сабах. Вскоре в школу должны доставить скрипки, мебель и учебную литературу.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, оснащение школы новыми музыкальными инструментами на общую сумму 7 586 924 рублей состоялось в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Напомним, в рамках «Культурной среды» музыкальные инструменты и оборудование уже получили Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З.Яруллина, Казанский музыкальный колледж им. И.В.Аухадиева и Детскую музыкальную школу им. Олега Лундстрема г.Казани, детские музыкальные школы Актанышского, Аксубаевского, Алькеевского, Бавлинского, Лаишевского, Нижнекамского, Верхнеулонского районов. На очереди еще 11 детских школ искусств и 3 профессиональные образовательные организации.

На реализацию проекта «Культура» выделено 106 384 500 рублей: 61 703 000 рублей из федерального бюджета и 44 681 500 рублей – из республиканского.