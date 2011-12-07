Стали известны даты проведения ЕГЭ

Министерство просвещения России сегодня опубликовало календарь сдачи Единого государственного экзамена.

29 и 30 июня состоится пробный экзамен, без участия самих школьников. Задача необычного нововведения нынешнего года — экзамена-«пробника» в том, чтобы проверить готовность организаторов ЕГЭ на местах: технических служб, медработников.

С 3 июля по 23 июля — основная волна по всем предметам. На 24 и 25 июля намечены резервные дни. Для тех, кто по уважительным причинам все же не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период сдачи ЕГЭ — это 3, 5, 7 и 8 августа.

В целом расписание госэкзаменов составлено с учетом того, чтобы все его участники успели подать документы в вузы.

Напомним, что в нынешнем году, в связи с пандемией, ЕГЭ предстоит сдавать тем выпускникам школ, которые планируют поступать в вузы, отмечает пресс-служба Минпросвещения России.

Перед началом ЕГЭ медики измерят температуру учеников на входе, а также проследят за тем, чтобы и участники и организаторы были в масках и защитных перчатках.