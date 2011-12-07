Татарстан стал лидером среди российских регионов по количеству штрафов за нарушение самоизоляции. Об этом рассказывает «Новая газета».

Сообщается, что всего во время действующего режима было оштрафовано свыше 247 тыс. россиян, где 94% правонарушений было заведено по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Так, в республике к административной ответственности привлекли более 33,9 тыс. татарстанцев. Второе место среди регионов за нарушение режима самоизоляции занял Краснодарский край, где число оштрафованных в нем составило 16,6 тыс. человек.

Также «Новая газета» приводит данные с привлеченными к административной ответственности жителей из Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана, Астраханской, Брянской и Томской областей.