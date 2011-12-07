Татарстанская сборная WorldSkills возобновила тренировки

Участники татарстанской сборной WorldSkills возобновили очные тренировки по профессиональному мастерству для участия в соревнованиях, сообщили в пресс-службе ЦРПК РТ.

«Члены татарстанской команды продолжат подготовку к отборочным соревнованиям, которые пройдут в дистанционно-очном формате с 1 по 20 августа нынешнего года, и к финалу VIII Национального чемпионата „Молодые профессионалы“», — уточняется в сообщении.

К режиму тренировок молодые профессионалы вернулись 18 мая, соблюдая все необходимы санитарно-эпидемиологические нормы.

В состав республиканской сборной входит 214 специалистов по 164 компетенциям.