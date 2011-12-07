ЦИК Татарстана получил бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

«В сущности, сегодня мы приступили к доставке бюллетеней для голосования по территориальным избиркомам республики. В Татарстане подготовка к общероссийскому голосованию началась уже в 65 территориальных избиркомах», - сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Всего напечатано 2 938 433 бюллетеней. Из них - с использованием электронного устройства для автоматизированного подсчета голосов избирателей - 98100.

Голосование по Главному документу страны начнется за 6 дней до основного дня голосования - 25 июня.

При этом уже с 5 июня можно подать заявление о желании проголосовать по месту фактического пребывания через территориальные избиркомы, МФЦ, а также посредством Единого портала госуслуг. С 16 по 21 июня соответствующее обращение принимается в участковых избиркомах.

К каждому, кто собирается голосовать дома, наблюдатели и члены комиссии прибудут с комплектом для голосования. В специальный непроницаемый сверток будут упакованы бюллетень, формуляр заявления о голосовании на дому, пишущая ручка, а также средства индивидуальной защиты. Пришедшие будут соблюдать социальную дистанцию. Заходить в жилое помещение избирателей им запрещается.

После получения пакета с документами и канцтоварами, гражданину предлагается пройти внутрь своего жилища и заполнить бюллетень. А затем передать бланк представителям избирательной комиссии.

«Мы, как организаторы, сделаем все возможное для того, чтобы процесс подготовки к этому историческому событию и сам день голосования были безопасными. Главный приоритет - здоровье всех участников процесса: голосующих и членов комиссии», - заявил Андрей Кондратьев.

Из-за неблагополучной санэпидобстановки процесс голосования на участках также будет осуществляться с соблюдением серьезных мер безопасности. Дабы не создавать массового скопления людей, вновь явившиеся избиратели не будут встречаться с теми, кто уже выразил свою гражданскую позицию.