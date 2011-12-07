В доме казанского ЖК «Золотая середина» начался снос подъезда и этажей

В социальных сетях появилось видео, как в доме казанского ЖК «Золотая середина» начали сносить подъезд и находящиеся выше 9-го этажи, которые посчитали самовольной постройкой. Об этом сообщает KazanFirst.

Известно, что возведением дома занималась строительная фирма ООО «Фирма «Свей», но процесс строительства был остановлен, поскольку было дано разрешение на застройку 3-секционного 9-этажного жилого дома, а квартиры продавались как для 9-секционного 18-этажного. Для возобновления работы застройщику было необходимо провести расчеты по инсоляции, определившие допустимую этажность объекта. Так, по решению Арбитражного суда Поволжского округа начался снос.

Сообщается, что владельца «Свея» Рашида Аитова лишили свободы на 10 лет за мошенничества, связанные со строительством долевого жилья.