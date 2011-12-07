В Лениногорске пропали деньги, выделенные на ремонт детской поликлиники

В Лениногорске сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения денег, выделенных на ремонт детской поликлиники, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, в 2018 году Лениногорский район получил по госконтракту 206 млн рублей на ремонт медучреждений, 24,9 млн рублей предназначались на ремонт детской поликлиники. Данную информацию подтверждает акт приемки выполненных работ.

Однако с момента подписания акта детская поликлиника так и не открылась. Как выяснилось, сведения о выполненных ремонтных работах не соответствуют действительности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного комитета и ФСБ провели обыски в администрации района, ЦРБ и в офисе строительной фирмы. Назначена строительно-техническая экспертиза.