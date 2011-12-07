В России началась онлайн-акция «Пожалуйста, дышите!».

На тематическом портале «Пожалуйста, дышите!» собираются истории, фотографии врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад «Скорой помощи», волонтеров, которые в период пандемии коронавирусной инфекции борются за жизни пациентов, рискую своим здоровьем и жизнью. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

Каждый может рассказать свою историю о самоотверженных медиках на портале breathe.ria.ru. Хэштег акции — #пожалуйстадышите.

Акция проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров и АНО «Национальные приоритеты».