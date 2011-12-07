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В Татарстане через Свиягу построят мост по технологии Крымского моста

Мостовой переход установят на 757-м км трассы М7 в Зеленодольском районе РТ.

В Татарстане построят мост через Свиягу по технологии Крымского моста, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам директора филиала «Мостотреста» Александра Минаева, мост будет смонтирован без использования водного транспорта. Глубина реки и грунт позволяют погрузить трубы и смонтировать ригели и балки пролетного строения».

Напомним, мост через Свиягу появится на 757-м км трассы М7 в Зеленодольском районе РТ. В строительстве задействованы специалисты «Мостотреста», участвовавшие в строительстве Крымского моста.

КВ
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