В зеленодольском парке на коре деревьев появились рисунки зверей и птиц, а также эмблема ТАССР

В зеленодольском городском парке им. Горького на коре деревьев появились изображения зверей и птиц, а также эмблема ТАССР. Об этом сообщают Новости Зеленодольска.

С инициативой оживить парк и нарисовать на деревьях лесных жителей выступила художник-реставратор Лия Ерхонина. Она сообщила, что ранее эту идею подглядела когда-то, находясь проездом в Саратове, но воплотить ее в жизнь некоторое время не решалась. А ситуация с пандемией и режимом самоизоляции пришлась для художницы на руку, поскольку гуляющий народ мог помешать созданию шедевров.

Обратившись к своему руководству краеведческого музея и получив от них одобрение, Ерхонина вооружившись акриловыми красками, начала преображать парк. По ее словам, акрил абсолютно безвреден, и даже наоборот, защищает дерево от насекомых и помогает коре не расползаться дальше. Такую мысль поддержала и главный агроном Зеленодольского района Наталья Ячанова. Она отметила, что эти изображения помогают заживлению лысины дерева и через них оно дышит.

Так, Лия успела уже нарисовать лисичек, сов, белочку, енотов и эмблему ТАССР, сделав подарок к 100-летию образования республики.







