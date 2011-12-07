В ЖК «Салават Купере» обустроили временную парковку на 205 мест

В 12-м квартале ЖК «Салават Купере» обустроили временную парковку на 205 мест, сообщили в пресс-службе Госжилфонда РТ.

«Решение об организации временной плоскостной парковки принято в связи с многочисленными обращениями жителей жилого района „Салават Купере“ города Казани», — уточнили в пресс-службе.

Площадь временной парковки составляет более 4,6 тыс. кв. м. Позже на этом месте построят многоуровневую парковку.

В ведомстве отметили, что временные парковки могут установить и в других кварталах в зависимости от необходимости.