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Ветерану ВОВ пересчитали плату за электричество

Из-за отсутствия счетчика у ветерана с 2017 года приходил счет за электричество с повышенным коэффициентом.

Ветерану ВОВ пересчитали плату за электричество и установили счетчик учета электроэнергии, благодаря работе прокуратуры Казани.

Сообщается, что из-за отсутствия счетчика у ветерана с 2017 года приходил счет за электричество с повышенным коэффициентом. Поэтому, организовав для него проверку надзорного ведомства УК «УютСервис», мужчине пересчитали оплату, а также установили недостающий прибор.

Кроме того, по словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, жилищники планируют заменить у пенсионера батареи центрального отопления. 

КВ
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