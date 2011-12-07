Ветерану ВОВ пересчитали плату за электричество и установили счетчик учета электроэнергии, благодаря работе прокуратуры Казани.

Сообщается, что из-за отсутствия счетчика у ветерана с 2017 года приходил счет за электричество с повышенным коэффициентом. Поэтому, организовав для него проверку надзорного ведомства УК «УютСервис», мужчине пересчитали оплату, а также установили недостающий прибор.

Кроме того, по словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, жилищники планируют заменить у пенсионера батареи центрального отопления.