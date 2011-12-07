Выпускные проводить разрешили, но после сдачи ЕГЭ

Выпускные вечера для школьников в обычном очном формате провести можно, если это позволяет общая эпидемиологическая обстановка в регионе.

Об этом заявил руководитель Министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Минпрос РФ рекомендовал организовать выпускные вечера после сдачи ЕГЭ, и разумеется, выполняя при этом требования Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

А вот всероссийский выпускной состоится все же, как и планировалось, в онлайн-формате, он пройдет 27 июня.