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Выпускные проводить разрешили, но после сдачи ЕГЭ

Минпрос РФ рекомендовал организовать выпускные вечера после сдачи ЕГЭ.

Выпускные вечера для школьников в обычном очном формате провести можно, если это позволяет общая эпидемиологическая обстановка в регионе.

Об этом заявил руководитель Министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. 

Минпрос РФ рекомендовал организовать выпускные вечера после сдачи ЕГЭ, и разумеется, выполняя при этом требования Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства. 

А вот всероссийский выпускной состоится все же, как и планировалось, в онлайн-формате, он пройдет 27 июня.  

КВ
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