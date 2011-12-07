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За перевозку детей не по правилам в РТ оштрафовано более 4,5 тысяч водителей

Госавтоинспекция рекомендует следовать ПДД и осуществлять перевозку детей в специальных удерживающих устройствах.

Заместитель начальника республиканского ГИБДД Дамир Бикмухаметов привел цифры нарушений за перевозку детей не по правилам. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На пресс-конференции Бикмухаметов отметил, что в республике получили штрафы более 4,5 тысяч водителей. Он напомнил, что именно благодаря детскому удерживающему устройству жизнь 9-летней девочки в аварии, случившейся в феврале этого года в Пестречинском районе РТ, была спасена.

Поэтому отдел Госавтоинспекции настоятельно рекомендует следовать ПДД и осуществлять перевозку детей до 12 лет в специальных удерживающих устройствах и на задних сиденьях авто. 

КВ
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