13 педагогов Татарстана вошли в число победителей конкурса «Земский учитель». Они получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Сообщается, что всего на республиканский конкурс отправили заявки из 21 региона страны. Полные пакеты документов отправили 68 учителей, 18 из них — татарстанцы.

Главным условием федеральной программы «Земский учитель», инициированной Владимиром Путиным в 2019 году, стал заключенный на пять лет трудовой договор с образовательными организациями, расположенными в сельских населенных пунктах, поселках городского типа либо городах с населением до 50 тыс. человек. Программа будет действовать до 2022 года.