Отпускной сезон и COVID-19: как путешествовать по России

Впрочем, следует учитывать, что в стране продолжает действовать ряд ограничений, причем перечень их значительно отличается в зависимости от региона. Мы подготовили несколько советов тем, кто планирует отправиться в путешествие по родной стране.

Как добраться

Железнодорожное и авиасообщение между российскими регионами возобновилось, но еще далеко не в тех объемах, в которых действовало до режима самоизоляции. Часть рейсов совершается с меньшей регулярностью, что заставляет потенциальных туристов с большим вниманием подходить к выбору даты поездки.

Сохраняется и возможность путешествия на личном автомобиле. На сегодняшний день проезд транзитного транспорта разрешен по всей территории страны. Но следует помнить, что местные власти населенных пунктов могут вводить дополнительные ограничения в зависимости от изменений в эпидемиологической обстановке. Так, в ряде регионов приезжие все еще обязаны проходить обязательную обсервацию. Потому, планируя маршрут, стоит просмотреть официальные сайты регионов, через которые проляжет путь.

Во многих регионах продолжают действовать ограничения на межмуниципальные пассажироперевозки. Так, в Татарстане они разрешаются только для транспортировки детей в летние лагеря и туристов к месту отдыха. При этом пассажиры должны иметь при себе документ, подтверждающий цель поездки, например турпутевку.

Специальных пропусков для проезда по стране не требуется. Однако перед поездкой все же рекомендуется пройти тест на коронавирус и взять с собой соответствующую справку.

Куда поехать

Рассмотрим некоторые популярные маршруты внутреннего туризма россиян и ограничения, действующие в этих регионах.

Калининград - попасть в самую западную область России можно только на самолете, железнодорожное сообщение пока ограничено. При этом въезд туристов в Калининград разрешается только при наличии двухдневной брони в гостинице.

Посещение Карелии туристами-путешественниками разрешено, возобновилась работа туристической инфраструктуры, хоть и не в полном объеме. Впрочем, уже сейчас можно посетить одни из главных достопримечательностей республики: Валаамские острова и жемчужину деревянного зодчества остров Кижи.

Краснодарский край с недавнего времени стал полностью открыт для туристов, никаких разрешений для поездки туда больше не нужно, отменена обязательная обсервация.

Крым отменил режим карантина для приезжих с 15 июня, а с 1 июля возобновилась работа отелей, пляжей, музеев и пещерных комплексов. Правда, одновременно экскурсии могут посещать не более 5 - 10 человек.

Санкт-Петербург также открыт для посещения туристами. Более того, в Северной столице открылись государственные музеи и выставки. Следует учесть, что в некоторых гостиницах могут потребовать справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Алтайский край - въезд возможен на любом транспорте, работает туристическая инфраструктура, но для заселения в гостиницы может потребоваться справка об отсутствии коронавирусной инфекции.