Прием граждан в отделения ГИБДД РТ открыли в порядке «живой очереди». Об этом сообщается в республиканской Госавтоинспекции.

В целях предосторожности и экономии времени и средств татарстанцам предлагаются также возможности пользования Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Так, на сайте gosuslugi.ru жители республики могут подать заявки на регистрацию авто, на сдачу экзамена для получения водительских прав, на выдачу или замену водительских удостоверений, тем самым получив 30% скидку на оплату госпошлины.

А при личном посещении подразделений ГИБДД рекомендуется соблюдать дистанцию и иметь при себе маску и перчатки.