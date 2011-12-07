Татарстан вошел в топ-3 рейтинга инвестклимата в регионах России

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Татарстан занял второе место в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив, сообщает ТАСС.
На первой строчке рейтинга традиционно расположилась Москва, а третье место заняла Тульская область, поднявшись с шестой строчки прошлого рейтинга.
В АСМ отметили, что рейтинг инвестиционного климата в российских регионах проводится ежегодно. Данные собираются для оценки достижений региональных органов власти в создании благоприятных условий для бизнеса.