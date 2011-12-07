Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан вошел в топ-3 рейтинга инвестклимата в регионах России

Республика заняла второе место в инвестиционном рейтинге АСИ.

Татарстан занял второе место в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив, сообщает ТАСС.

На первой строчке рейтинга традиционно расположилась Москва, а третье место заняла Тульская область, поднявшись с шестой строчки прошлого рейтинга.

В АСМ отметили, что рейтинг инвестиционного климата в российских регионах проводится ежегодно. Данные собираются для оценки достижений региональных органов власти в создании благоприятных условий для бизнеса. 

КВ
Лента новостей