В России хотят изменить размер штрафов за нарушение ПДД

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер штрафов за нарушение некоторых правил ПДД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.

Авторы инициативы предлагают увеличить наказание за проезд на «красный» до 5 тыс. рублей, на такую же сумму предлагают штрафовать водителей за установку ложных номеров. А вот за грязные номера эксперты советуют уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, «если на улице плохая погода».

За превышение скорости инициаторы предлагают штрафовать по следующей схеме:

в населенном пункте: на 40-60 км/ч — 2,5 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей), повторное нарушение — 5 тыс. рублей; на более 60 км/ч — 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тыс. рублей;

в населенном пункте: на 40-60 км/ч — 2,5 тыс. рублей; на более 60 км/ч — 5 тыс. рублей.

На 5 тыс. рублей предлагают наказывать велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.