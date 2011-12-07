В Татарстане пройдет VIII ежегодный фестиваль «Наше время — Безнең заман»

VIII ежегодный телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» в этом году пройдет с особым размахом. Об этом рассказали 9 июля на заседании оргкомитета фестиваля, которое провел заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Альберт Каримов.

Прием заявок на участие в фестивале стартовал 1 июля и продлится до 25 сентября 2020 года. Отборочные этапы пройдут в четырех городах Татарстана с октября по ноябрь, и завершатся суперфиналом и гала-концертом в Казани. В этом году все победители и лауреаты будут отмечены памятными призами и подарками, а обладатель Гран-при получит денежную награду в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, команде, занявшей первое место по сумме баллов во всех номинациях, достанется особенный приз «Герои нашего времени», а победитель в этой номинации получит премию в размере 300 тысяч рублей.

Принять участие в составе творческого коллектива из 4 и более человек смогут люди от 35 до 45 лет. Требования к остальным участникам не изменились: участвовать могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, чья профессиональная деятельность не связана с видами конкурсной программы.

В качестве почетных гостей фестиваль посетят министр культуры Ольга Любимова и Посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе. На всех этапах фестиваля будут проводиться всевозможные мастер-классы, «круглые столы» и консультации от ведущих мастеров искусств Татарстана и РФ.