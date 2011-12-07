В Татарстане выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из 36 новых случаев COVID-19, все контактные. 14 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому», — рассказали в штабе.

12 зараженным — от 60 до 70 лет, 11 — от 30 до 50 лет, шестерым — от 18 до 30 лет, четверым — от 50 до 60 лет, троим — от 70 до 80 лет.

В Казани выявили 13 заболевших, в Набережных Челнах — пятерых заболевших, в Пестречинском районе — троих заболевших, в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лениногорском, Нурлатском районах — по двое заболевших, в Буинском, Елабужском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевком, Нижнекамском, Тукаевском районах — по одному заболевшему.

Всего в республике зарегистрировали 4929 случаев COVID-19, выздоровели — 3767 человек, скончались — 21.

В России количество заболевших увеличилось до — 713 936 человек (+6 635), выздоровевших — до 489 068 человек (+7 752), скончавшихся — до 11 017 человек (+174).