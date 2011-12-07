Власти Казани изымут еще 9 участков под БКК

Власти Казани решили изъять еще девять земельных участков под строительство Большого Казанского кольца. Обновленное постановление с соответствующей информацией опубликовано в сборнике документов на сайте исполкома.

Число адресов, которые выкупят у собственников, достигло 78. Теперь под БКК будут изъяты участки, расположенные по адресам: улица Горийская, дом 68; улица 1-я Елабужская, дом 8; улица Тихорецкая, дом 53; улица Прибрежная, дом 1; улица Лодейная, дом 3; два объекта по улице Лодейная, д. 5; улица Тихорецкая, дом 46, а также улица Запорожская, дом 51.

В течение 10 дней владельцы получат уведомление об изъятии участков.

Напомним, Большое Казанское кольцо строят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы ведутся на участке от улицы Борисковская до Технической (более 1,2 км).