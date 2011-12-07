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25-летнего казанца приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство друга

Молодой человек занял 100 тысяч рублей у своего знакомого, после чего расправился с ним во время ссоры, чтобы не отдавать ему долг.

К 16 годам в колонии строгого режима приговорили 25-летнего казанца за убийство своего приятеля.

Убийство произошло осенью 2019 года. Тогда злоумышленник занял у своего приятеля 100 тысяч рублей и проиграл их на ставках в букмекерской конторе. А потом, по версии следствия, придя к нему домой с ножом и электрошокером расправился со своим знакомым во время ссоры, чтобы не отдавать ему долг.

Так, Верховный суд РТ поддержав обвинение прокурора приговорил Рустема Камалиева к 16 годам в колонии строгого режима по статье «Убийство из корыстных побуждений». Между тем, свою вину подсудимый не признал, аргументируя свои действия самозащитой. 

КВ
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