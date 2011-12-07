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Два жителя Татарстана стали победителями IT-чемпионата «Цифровой прорыв»

В ходе конкурса, который длился в течение месяца, более 6 тысяч его участников занимались решением задач в области больших данных и машинного обучения.

Два представителя Татарстана вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ. 

Вместе с другими разработчиками, ставших призерами творческого состязания, они разделили призовой фонд в 2 миллиона рублей.

В ходе конкурса, который длился в течение месяца, более 6 тысяч его участников занимались решением задач в области больших данных и машинного обучения. 

Например, для портала HeadHunter конкурсанты создали модели, позволяющие наиболее эффективно подбирать сотрудников.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» − одним из ведущих проектов президентской платформы «Россия − страна возможностей». Его оператором выступает Российская Ассоциация электронных коммуникаций.

КВ
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